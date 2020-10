MDR SACHSEN-ANHALT hat den Fall zum Anlass genommen, zu recherchieren, was Infizierte eigentlich dürfen – und was nicht. Klar ist: Dass sie im Krankenhaus festgehalten werden dürfen, ist nur in absoluten Ausnahmefällen möglich – und dann auch nur auf Anordnung von Behörden.

Wahrscheinlicher aber ist folgender Weg: Wird eine Frau oder ein Mann positiv auf das Coronavirus getestet, wird das Gesundheitsamt häusliche Quarantäne anordnen. Erst nach dieser Anordnung muss ein Patient sich auch daran halten. Der Strafrechtler Henning Lorenz von der Uni Halle sagte MDR SACHSEN-ANHALT, für die häusliche Quarantäne spielten auch die Umstände eine Rolle. "Wenn ich beispielsweise in einer WG mit fünf oder sechs Mitbewohnern wohne, wäre es wenig zielführend, da eine Absonderung vorzunehmen", sagte Schütte. In einem solchen Fall könnten die Behörden auch Quarantäne an anderer Stelle, etwa in einem Krankenhaus, anordnen.

Gesundheitsamt kontrolliert, ob Quarantäne eingehalten wird

Henning Lorenz ist Strafrechtler an der Uni Halle. Bildrechte: Henning Lorenz So oder so kontrollieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, ob die Quarantäne auch eingehalten wird – indem sie zum Beispiel anrufen oder unangekündigt vor der Haustür stehen und klingeln. Wer dabei mehrfach nicht zu erreichen ist, dem kann ein Bußgeld drohen. Auf dem Papier können das bis zu 25.000 Euro sein. Die Höhe liegt allerdings im Ermessen der Behörden.



Und wer sich partout nicht an die Auflagen hält und sich nicht in Quarantäne begibt, dem droht im Zweifel tatsächlich ein Krankenhaus-Aufenthalt gegen seinen Willen. Das regelt das Infektionsschutzgesetz, sagte der Strafrechtler Henning Lorenz. "Wenn ich immer wieder feststelle, dass jemand gegen so eine Anordnung verstößt, kann ich den härteren Weg gehen", sagte er.