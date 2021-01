In Sachsen-Anhalt hat am Freitag die Corona-Zweitimpfung begonnen. Wie vor drei Wochen machte dieses Mal auch wieder der Landkreis Harz den Anfang. Die erste nötige zweite Impfung bekam die 101 Jahre alte Edith Kwoizalle in einem Seniorenheim in Halberstadt. Ihr war die erste Dosis am zweiten Weihnachtsfeiertag verabreicht worden. Einen Tag später starteten die Impfungen bundesweit. Ob der Landkreis Harz auch mit der Zweitimpfung in Deutschland am schnellsten war, konnte eine Kreissprecherin nicht sagen.