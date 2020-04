Das SPUTNIK SPRING BREAK sollte in diesem Jahr über Pfingsten am Goitzschesee auf der Halbinsel Pouch gefeiert werden.

Das SPUTNIK SPRING BREAK sollte in diesem Jahr über Pfingsten am Goitzschesee auf der Halbinsel Pouch gefeiert werden. Bildrechte: MDR SPUTNIK

Bis zuletzt wurde gehofft – nun ist es gewiss: Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen sind die großen Musikfestivals in Sachsen-Anhalt in diesem Sommer abgesagt.

Die Regelung betrifft zunächst das SPUTNIK SPRING BREAK, das für Ende Mai am Goitzschesee geplant war. Auf Anfrage hieß es von MDR SPUTNIK, nachdem nun die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen sind, werde es noch am Freitag die offizielle Absage für das Festival geben. Gemeinsam mit dem Veranstalter soll dann überlegt werden, was mit bereits verkauften Tickets passieren soll. Sie fürs nächste Jahr zu behalten oder den Kaufpreis erstattet zu bekommen, seien zwei mögliche Varianten.



Von den aktuellen Corona-Beschränkungen sind auch die großen Musikfestivals in Gräfenhainichen betroffen. Laut Veranstalter fallen das splash!, MELT und Full Force Festival in diesem Jahr komplett aus.