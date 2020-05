Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen

In Kliniken, Krankenhäusern und Pflegeheimen war in den vergangenen Wochen besonders genau auf die Einhaltung der Corona-Regeln geachtet worden. Für viele Patienten hieß das: Sie durften keinen Besuch empfangen, es galt ein striktes Besuchsverbot. Die neue Landesverordnung erlaubt an dieser Stelle ab Donnerstag Lockerungen, einen generelles Besuchsverbot gilt nicht mehr. Allerdings ist pro Patient maximal ein Besucher am Tag erlaubt – und das auch nur für eine Stunde am Tag. Das gilt auch für Behinderten-Werkstätten oder Wohngemeinschaften.

Dass das Besuchsverbot aufgehoben ist, bedeutet aber nicht, dass auch in jedem Krankenhaus wieder Besuch erlaubt ist. Während etwa das Städtische Klinikum in Magdeburg oder die Helios-Kliniken in Köthen und der Börde mitteilten, Besuche seien unter Einhaltung strenger Regeln erlaubt, hieß es vom Magdeburger Uniklinikum am Mittwoch in der Volksstimme, man halte vorerst an dem Besuchsverbot fest – mit Verweis auf zahlreiche Risikopatienten, die in dem Krankenhaus behandelt werden. Die Magdeburger Uniklinik will nach eigenen Angaben vorerst an dem Besuchsverbot festhalten. (Archivfoto) Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Wer also Patienten in einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim besuchen will, sollte sich vorher über die geltenden Regeln in dem jeweiligen Haus informieren.

Feste und Feiern

An dem Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen wird vorerst nicht gerüttelt. Solche Veranstaltungen bleiben bis einschließlich 31. August tabu. Erlaubt sind ab Donnerstag neben Treffen von insgesamt maximal zehn Personen auch Familienfeiern zu Hochzeiten, Geburtstagen oder aber zu Schulabschluss, Zeugnis-Übergabe oder Einschulung. Insgesamt dürfen sich bei solchen privaten Feiern bis zu 20 Menschen treffen. Das gilt auch für Beerdigungen.