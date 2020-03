Julia Raab hat noch einmal nachgezählt. "16 waren es", sagt die freiberufliche Puppenspielerin und -bauerin aus Halle. 16 Veranstaltungen, bei denen Julia Raab in den kommenden Tagen und Wochen aufgetreten wäre – und die seit Ende vergangener Woche abgesagt worden sind. Die Bildungswochen gegen Rassismus in Halle, ein gut bezahltes Gastspiel in Osnabrück, vier Vorstellungen in Braunschweig, für die Raab schon alles aufgebaut hatte, ehe am Freitagabend doch noch die Absage kam. Die Veranstaltung fiel aus. Wie so viele andere in diesen Tagen.