Die bittere Wahrheit ist aber dann doch nur die halbe Wahrheit. Julia Raab hat sich nämlich mit der ungewohnten Situation arrangiert – und durchaus Arbeit gefunden. Am Dienstag dieser Woche spielte Raab in der Volksbühne am Kaulenberg in Halle. Das Publikum war ebenfalls dabei, wenn auch nur virtuell am Livestream. Drei Kameras filmten, wie die 37-Jährige das Stück "...im Frühling hat man keine Lust zu sterben!" aufführte. Es ging um den Nationalsozialismus und um Frauen, die in der Todeszelle in Halle Abschiedsbriefe schrieben. Über Facebook konnte jeder zuschauen, die Landeszentrale für politische Bildung hatte es möglich gemacht. "Da konnte ich das erste Mal seit Wochen wieder richtig arbeiten", erzählt Julia Raab am Tag darauf am Telefon. Gut habe sich das angefühlt, sagt sie. Und anstrengend sei es gewesen. "Ich war ziemlich fertig danach."