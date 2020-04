Der Erlass legt auch konkret fest, wie es um die Eingewöhnung von Kindern in der Kita steht. Sie soll trotz der Corona-Krise möglich sein, heißt es in Paragraph 4. Wichtig sei dabei die Absprache von Eltern und Kita-Leitung – zum Beispiel über die Frage, wann am Tag eine Eingewöhnung möglich ist. Die Eingewöhnung soll demnach so kurz wie möglich gehalten werden. Um Kindern keine Angst zu machen, soll das Kita-Personal keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch für die Kinder ist solch ein Schutz nicht verpflichtend.

In Magdeburg dürfen seit Montag auch alle Alleinerziehenden ihre Kinder in die Notbetreuung der Kita bringen. Die nötige Allgemeinverfügung hat Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) nach eigenen Worten bereits vorigen Freitag unterzeichnet. In welchem Beruf die Alleinerziehenden arbeiten, ist demnach unwichtig.

In Magdeburg waren nach Trümpers Angaben bislang gut 2.000 Kinder in der Notbetreuung. Die Zahl werde in dieser Woche steigen, sagte der Rathauschef. Insgesamt gibt es in der Landeshauptstadt rund 18.000 Plätze in Kitas und Horten. Landesweit waren zuletzt rund elf Prozent aller Kinder in der Kita notbetreut worden. Das sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums vergangene Woche MDR SACHSEN-ANHALT.

Friseursalons sollen nächsten Montag öffnen