So leer wie auf diesem Symbolbild sind die Kitas in der Corona-Krise längst nicht mehr. Immer mehr Kinder werden in die Notbetreuung gebracht. Wird das zum Problem? Bildrechte: dpa

Das hier ist eine Geschichte übers Lernen. Die Geschichte spielt inmitten der Corona-Krise – in einer Zeit, die alles verändert hat. Nicht nur die Wirtschaft, über die viel gesprochen wurde. Auch den Alltag. Das Zusammenleben von Familien.

Am Anfang dieser Geschichte stehen Fragen. Viele Fragen. Sind die Kitas nicht jetzt schon viel zu voll? Ist die Ansteckungsgefahr nicht jetzt schon viel zu hoch? Wie soll das erst sein, wenn kommende Woche die nächsten Kinder hinzukommen? Wenn auch die Friseurinnen und Friseure und wohl auch die Alleinerziehenden landesweit ihre Kinder in die Notbetreuung bringen dürfen? Kann man das überhaupt noch als "Notbetreuung" bezeichnen, wenn in einer Kita in Dessau-Roßlau fast die Hälfte aller Kinder zurück in der Einrichtung ist?

Fragen über Fragen.

Die Suche nach Antworten beginnt am Dienstagmorgen in Magdeburg. Wiener Straße. Das Schnitzel-Restaurant nebenan hat noch geschlossen. Petra Prill öffnet die massive Eingangstür der Kita und macht ein paar Schritte heraus. Auf dem Rücken ihrer blauen Sweatshirt-Jacke steht "Kinderkasten". Das ist der Name der privaten Kita, die Prill leitet. 111 Kinder werden hier zu Normalzeiten betreut, an diesem Dienstag sind es 25. Weniger als ein Viertel also. "Und trotzdem zwölf Kinder mehr als vergangene Woche", sagt Prill. Wenn die Notbetreuung in den vergangenen Wochen für eines gesorgt hat, dann wohl für viel Flexibilität. Vor allem beim Kita-Personal. "Wir lernen jeden Tag dazu", sagt die Kita-Leiterin. Was sich in dieser Woche gerade eingespielt hat, kann nächste Woche schon wieder ganz anders sein.

Kita "Kinderkasten": Zehn weitere Kinder kommende Woche

Die Lage in der Corona-Krise ist dynamisch. Das dürfte inzwischen jeder verstanden haben. Im "Kinderkasten" sind für nächste Woche weitere zehn Kinder für die Notbetreuung angemeldet. "Stand jetzt", sagt Petra Prill. Eine Friseurin hat ihr Kind angemeldet, außerdem eine Tierärztin und jemand, der im Ministerium arbeitet. "Das geht schon alles", sagt Prill. Sie und ihr Team haben die Kinder in fünf kleine Gruppen untergebracht. Fünf Räume mit fünf Kindern und einer Erzieherin. Gegessen wird mit Abstand. Der Spielplatz auf dem Kita-Gelände ist in fünf Bereiche abgegrenzt. Flatterband flattert im Wind. Ab und zu wird gewechselt. Dann darf die eine Gruppe mal in den anderen Raum – oder an eine andere Stelle auf dem Spielplatz. Dann ziehen die fünf Kinder mit ihrer Erzieherin von A nach B. Verrückte Welt. Petra Prill leitet die private Kindertagesstätte "Kinderkasten" in der Wiener Straße in Magdeburg. In Corona-Zeiten sind Teile des Kita-Spielplatzes abgetrennt. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer