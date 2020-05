Klar ist: Wer in Magdeburg lebt, muss sich mit dem Restaurant-Besuch in der Stadt noch ein paar Tage gedulden. Oberbürgermeister Trümper hatte vorige Woche klar gemacht, dass die Gastronomie in der Landeshauptstadt nicht vor dem 22. Mai öffnen wird. Trümper kritisierte, dass eine Einzelfallprüfung von Hygienekonzepten in einer Stadt wie Magdeburg innerhalb weniger Tage nicht zu machen sei. Anders in Halle: Dort hatte Oberbürgermeister Wiegand Gastronomen schon seit Wochen aufgefordert, Hygienekonzepte zu schreiben und einzureichen. So hatte sichergestellt werden sollen, dass Gastronomen so schnell wie möglich wieder öffnen dürfen.