Erstkontakt zum Gesundheitsamt

Über solche unterschiedlichen Vorgaben kann man sicherlich einen engagierten Disput führen, aber wenn schon die deutschen Bundesländer keine einheitliche Linie finden, so wundert es nicht, dass es dann auch auf der EU-Ebene nicht klappt. Also entschloss ich mich, etwas früher als gedacht nach Sachsen-Anhalt zurückzukehren. Und um meiner staatsbürgerlichen Verantwortung gerecht zu werden, informierte ich das Magdeburger Gesundheitsamt. Wer möchte schon als Superspreader zu einem Lokalereignis werden?

Zu meiner großen Überraschung gestaltete sich der Erstkontakt unkompliziert. Schon beim ersten Klingeln meldete sich jemand am anderen Ende der Leitung. Das sollte sich an den nächsten Tagen so fortsetzen, denn im Folgenden würde ich mehrfach mit dem Amt zu tun haben. Das aber wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Mit der Absicht, die Angelegenheit im Fieberzentrum möglichst schnell hinter mich zu bringen, gab ich meine persönlichen Daten durch, die das Gesundheitsamt weiterzugeben versicherte.

Schlange vor dem Fieberzentrum

"Sonnabends von zehn bis sechzehn Uhr" hatte die Frau am Telefon gesagt und so stand ich am Sonnabend zehn vor zehn am städtischen Fieberzentrum in Magdeburg. Das befindet sich auf einem Hinterhof in der Brandenburger Straße und die letzten hundert Meter erinnern an einen Straßenwahlkampf im Endspurt: Keine Laterne ohne Hinweisschild, an jenem frisch asphaltierten Weg, der sich, an Bauzäunen vorbei, in den Hinterhof schlängelt. Ein aufwändiges Provisorium, das die Stadtverwaltung da vorhält. Allerdings Reiserückkehrer waren wohl die wenigsten, die da, den Mindestabstand wahrend, vor der Tür warteten. Gut beschildert: Der Weg zur Fieberambulanz in der Brandenburger Straße in Magdeburg ist übersät von Hinweisschildern. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Familien mit Kleinkindern, die aus fiebrigen Augen matt in den Morgen starrten, Schülerinnen und Schüler aus ganz unterschiedlichen Klassenstufen, mal allein, mal in Begleitung und mit einem gelegentlichen Winken nach vorn oder hinten, wenn ein Mitbetroffener gesichtet wurde. Ansonsten ein schweigsamer Ort, nicht einmal Handys klingelten.

Der Einlass