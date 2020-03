Dessau-Roßlau kassiert als erste große Stadt in Sachsen-Anhalt wegen der Corona-Krise im April keine Beiträge für Kitas und Horte. In einer Mitteilung der Stadt heißt es, die Beitragserhebung für April werde ausgesetzt. Auch die Stadt Köthen, die Gemeinde Muldestausee sowie Sandersdorf-Brehna werden die Gebühren zunächst nicht weiter einfordern. Auch die Stadt Halle hat allen Eltern, deren Kinder nun nicht in einer Kita betreut werden, die Gebühren erlassen.