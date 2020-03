Wohin sich besorgte Bürger wenden können Coronavirus-Fieberzentrum, Fieberambulanz, Testzentrum in Sachsen-Anhalt

Fiebersprechstunde in Halle

In der Saalestadt wird in der Poli Reil eine Fiebersprechstunde angeboten. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Halle sowie allen Krankenhäusern der Stadt wurden Untersuchungsräume im Eingangsbereich des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) eingerichtet, die eine räumliche Trennung von Verdachtsfällen und PatientInnen mit anderen Beschwerden ermöglichen und so das Infektionsrisiko verringern.

Die Stadt Halle bittet Bürgerinnen und Bürger, telefonische Fragen nicht direkt an das Fieberzentrum oder die Schwerpunkt-Ambulanz zu richten, sondern telefonisch die Hausärzte zu kontaktieren oder die Bürgertelefonnummer 115. Diese ist sogar 24 Stunden geschaltet.

Zur Fiebersprechstunde in der Poli Reil: Hier wurden die Öffnungszeiten erweitert, freitags jetzt auch bis 16 Uhr (statt 13 Uhr) sowie am Wochenende von 9 bis 16 Uhr.

Fieberzentrum in Dessau-Roßlau

Das Fieberzentrum befindet sich auf dem Gelände des Städtischen Klinikums Dessau. Dort werden Tests vorgenommen, inwieweit eine Infizierung mit dem Corona-Virus vorliegt. Um getestet werden zu können, bedarf es jedoch einer Überweisung durch das Gesundheitsamt. Dieses ist unter der Hotline 0340 204 2222 täglich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zu erreichen. Insbesondere Rückkehrer aus Risikogebieten und Personen, die Kontakte mit anderen positiv getesteten Personen hatten sowie Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen werden dann entsprechend überwiesen, nachdem sie durch das Gesundheitsamt einen identifizierbaren Code für den Test erhalten haben.

Die neue Abstrichstelle funktioniert dabei im Drive-In-Verfahren. Mit dem eigenen Pkw nehmen Patienten die Einfahrt zum Westparkplatz des Klinikums und werden von dort zu einem der Eingänge geleitet.

Das Fieberzentrum der Stadt ist wochentags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Am Wochenende ist es geschlossen.

Fieberzentrum in Stendal

Das Fieberzentrum für den Landkreis Stendal befindet sich in der Ladenzeile am Roland Ärztehaus in der Albrecht-Dürer-Straße – gegenüber vom Finanzamt. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 14 bis 16:30 Uhr. Bei begründeten Verdachtsfällen kann hier nach Aufforderung des Gesundheitsamtes oder des eigenen Hausarztes ein Testabstrich vorgenommen werden. Ein Testergebnis liegt in der Regel nach 24 Stunden vor und wird per Telefon mitgeteilt.

Testzentren im Salzlandkreis

Im Salzlandkreis sind neben Schönebeck Corona-Tests auch in Egeln und Bernburg möglich. Neben dem Drive-In-Testzentrum in Schönebeck hat in Egeln das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Börde ein Corona-Testzentrum eingerichtet.

Ein Corona-Virus-Test kommt in Frage für Personen, die die bekannten Symptome haben, aus einem vom Robert-Koch-Institut eingestuften Risikogebiet kommen oder Kontakt mit einem Erkrankten hatten. Der Test ist für sie kostenfrei und wird mit der Versichertenkarte über die Krankenversicherung abgerechnet. Deshalb ist es wichtig, die Chipkarte zum Test mitzubringen.

In Schönebeck befindet sich das Testzentrum in einem umfunktionierten Wohnmobil auf dem Parkplatz Boeltzigstraße. Eine Überweisung vom Arzt ist erforderlich. Geöffnet ist es Montag, Dienstag und Donnerstag: 10 bis 12:30 Uhr und von 14 bis 15:30 Uhr, am Mittwoch und Freitag: 10 bis 12:30 Uhr.

In Egeln befindet sich das Testzentrum auf dem Parkplatz Barfüßerstraße 1, gegenüber der Arztpraxis des MVZ Börde. Hier ist keine ärztliche Zuweisung notwendig. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr

In Bernburg müssen die BürgerInnen zur Kreisverwaltung, Gesundheitsamt, Thomas-Müntzer-Straße 41. Es wird auch hier keine ärztliche Zuweisung benötigt. Geöffnet ist das Testzentrum von 15 bis 18 Uhr.

Fieberambulanz in Wernigerode

In Wernigerode hat auch eine Fieberambulanz geöffnet. Im ehemaligen Lehrlingswohnheim im Wernigeröder Kohlgarten werden Patienten mit Corona-Verdacht untersucht.

Überall im Land entstehen derzeit solche Fieberambulanzen, um die Infizierten auszumachen und die weitere Verbreitung des Virus' so weit wie möglich einzudämmen. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) arbeite mit allen Kräften daran, diese Stellen so schnell wie möglich aus dem Boden zu stampfen, sagt Mathias Tronnier, Geschäftsführender Vorstand der KV. Es gehe darum, auf die Schnelle Personal zu finden – vom Arzt bis zur Helferin – ,außerdem fehlen Räume und Material. Auch Ruheständler würden derzeit aktiviert. Es seien unkonventionelle Lösungen gefragt.

Testzentrum Haldensleben

Auch in Haldensleben hat seit Donerstag ein Covid-19-Testzentrum geöffnet. Amtliche Termine dafür werden laut der Kreisverwaltung ausschließlich durch das Gesundheitsamt des Landkreises Börde vergeben. Ein Direktkontakt durch Betroffene ohne Termin ist nicht möglich. Amtliche Termine können nur über die Rufnummer der Hotline (+49 3904 7240-1660 / täglich 08:00 bis 18:00 Uhr) vereinbart werden.

Die Verwaltung appelliert an die Bevölkerung, nur mit diesem Termin in das Testzentrum zu kommen und den Kontakt ansonsten unbedingt zu vermeiden. Im Testzentrum würden unter Beachtung aller hygienischen und rechtlichen Vorschriften Verdachtspersonen zu den jeweiligen Einzelterminen auf das Coronavirus getestet. Es müssten insbesondere im Testzentrum alle Kontakte zwischen einer Verdachtsperson mit anderen Menschen ausgeschlossen werden.



Fieberzentrum Oschersleben ab Freitag

Am Freitag wird das Fieberzentrum in Oschersleben, in der Holzgasse 2A, seinen Betrieb aufnehmen. Es ist laut der Stadtverwaltung für die Städte Oschersleben, Wanzleben-Börde und die Verbandgemeinde Westliche Börde zuständig. Auch dorthin sollten sich Patienten nur wenden, wenn sie die Auforderung dazu von ihrem Hausharzt bekommen haben.