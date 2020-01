Bestätigte Infektionen wurden bis Montag aus über zehn Ländern neben China gemeldet. Dazu zählen die USA, Taiwan, Thailand, Japan und Südkorea gemeldet. In Europa wurden bisher drei Infizierte aus Frankreich bestätigt. Alle Betroffenen waren zuvor in China, haben sich also sehr wahrscheinlich dort angesteckt. Zudem gibt es in mehreren Ländern Verdachtsfälle - bisherige Verdachtsfälle in Deutschland bestätigten sich aber nicht.