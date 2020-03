Aktuell sorgt das Virus für keine Medikamenten-Engpässe in Sachsen-Anhalt. Das erklärte Barbara Langhans vom Vorstand der Landes-Apothekerkammer bei MDR SACHSEN-ANHALT. Wenn die Epidemie aber weiter andauere, seien in Europa Lieferengpässe zu erwarten – etwa bei Antibiotika. Denn diese Medikamente würden größtenteils in asiatischen Ländern produziert, so Langhans, die selber Apotheken-Inhaberin in Halle ist. Allerdings gebe es in Deutschland zunächst noch Vorräte. Bei anderen Medikamenten – etwa Schmerzmitteln, Psychopharmaka und Impfstoffen – gebe es dagegen schon seit Jahren Lieferschwierigkeiten.