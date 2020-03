Raststätten in Sachsen-Anhalt geöffnet

In Sachsen-Anhalt scheint dagegen derzeit nur eine Autobahn-Raststätte geschlossen zu haben. Laut dem Verkehrswarndienst Sachsen-Anhalt ist hier zurzeit nur der Rastplatz Wüstenforst bis auf weiteres wegen Reinigungsarbeiten gesperrt.

Bei stichprobenartigen Nachfragen von MDR Sachsen-Anhalt bei sechs weiteren Raststätten im Land gaben alle an, weiterhin normal geöffnet zu sein. Toiletten und Duschen seien für Fernfahrer weiterhin zugänglich – allerdings kostenpflichtig.

Restaurantbetrieb ist eingeschränkt

Lkw-Fahrer hatten berichtet, dass einige Raststätten in Deutschland nachts wegen Corona geschlossen hätten. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Mario Köhne Wegen der Bestimmungen aufgrund des Coronavirus mussten die Rastplätze allerdings ihre Restaurants schließen. Fernfahrer können noch Speisen und Getränke kaufen, müssen diese aber außer Haus verzehren. Manche Raststätten haben außerdem ihre Bistro-Auswahl eingeschränkt.



So sagte Heiko Dietrich vom Rasthof Coswig Anhalt: "Wir bieten vielleicht ein Drittel weniger an, weil sich das mit der Vorbereitung der Lebensmittel einfach nicht mehr lohnt." Denn abgesehen von den Lkw-Fahrern kämen viel weniger Autofahrer. Trotzdem wollen sie nicht schließen. So sagte der Geschäftsführer des Autohofs Bitterfeld, Henry Eichler: "Wir sind solange offen, wie wir offen sein dürfen. Die Trucker müssen ja versorgt werden."

Rasthofketten wollen Lkw-Fahrer unterstützen

Die großen Autohofketten Deutschlands haben am Mittwoch verkündet, dass für Fernfahrer bei ihnen ab jetzt Toiletten kostenlos zugänglich sein würden. So wollten sie ihren Beitrag gegen Corona leisten.

Ähnliches ist von Tank & Rast zu hören, die die Konzession für fast alle deutschen Raststätten besitzen. Überall in Deutschland seien alle Tankstellen inklusive der Shops mit ihrem gastronomischen Angebot weiterhin geöffnet. Außerdem sind die Toiletten und Duschen von SANIFAIR bis auf weiteres kostenlos. Wenn an Gasthöfen die Raststätte und die Tankstelle in unterschiedlichen Gebäuden sind, müsse die Raststätte allerdings schließen. Dann gebe es nur die Toiletten in den Tankstellen.