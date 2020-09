Digitaler Fortschritt adé? Warum Hochschulen wieder zur Normalität sollen (und nicht alle wollen)

Die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg will zum Start des Semesters Ende Oktober Extra-Räume anmieten. Das berichtete am Montag die "Volksstimme". Rektor Jens Strackeljahn sagte der Zeitung, die Uni rechne wegen der Krise mit etwa einem Viertel weniger Erstsemester. An der Hochschule Magdeburg-Stendal trifft beides nicht zu: Wie Rektorin Anne Lequy MDR SACHSEN-ANHALT sagte, ist die Zahl der Bewerber im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht gestiegen. Auch müssten keine zusätzliche Räume angemietet werden. Die bestehenden Seminarräume und Hörsäle seien während der vorlesungsfreien Zeit auf Lernen unter Corona-Bedingungen vorbereitet worden.



Zusätzliche Räume will laut "Volksstimme" dagegen auch die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg anmieten – darunter die Händel-Halle. Rektor Christian Tietje sagte der Zeitung, Priorität bei der Lehre vor Ort hätten die Erstsemester. An der Hochschule Harz soll die Lehre, ebenso wie in Magdeburg, Präsenz- und Digitalphasen verbinden.