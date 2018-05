Start-Ups und Unternehmer in Sachsen-Anhalt Gemeinschaftsbüros erleben Aufwind

Etwa drei Monate lang hat Jan-Christoph Siewertsen an seinem Coworking-Space in der Magdeburger Neustadt gebaut. Fußboden und Wände sind neu gemacht, Tische und Stühle selbst zusammengebaut, Dutzende Topfpflanzen schmücken die etwa bauchhohen Raumtrenner. Siewertsen wollte einen Raum schaffen, in dem er zusammen mit anderen Freiberuflern arbeiten kann. "Ich bin gern selbstständig, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man das zu-Hause-Sein und die Arbeit nicht mehr trennen kann", sagt der Fotograf und Filmemacher. "In einem Büro sitzt man allein, ich habe aber gern Menschen um mich – das Coworker-Space ist da eine super Möglichkeit." Jeder arbeitet an seinem Projekt, gleichzeitig kann man sich austauschen. "Und wenn es nur darum geht, welches Abrechnungsprogramm nützlich ist oder um Social-Media-Strategien – man lernt voneinander", so Siewertsen.

In Jan-Christoph Siewertsens "Künstlerkartell" gibt es auch Raum zum entspannten Sitzen. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Auf diese Art soll sich auch ein Netzwerk von "Künstlern" aufbauen – für Jan Siewertsen ist jeder Selbstständige ein Künstler – daher auch der Name "Künstlerkartell" für sein offenes Büro. "Die Kunst ist: selbst wenn ich gut in etwas bin, sei es Fotografieren oder Webseiten bauen und das als Selbstständiger mache, heißt das noch nicht, dass ich die anderen Fähigkeiten hab, um erfolgreich zu sein: Kunden managen, Werbung und Buchhaltung zu machen und so weiter. Die eigentliche Arbeit macht nur einen kleinen Teil aus."

Tricks und Kniffe von Leuten mit Erfahrung

Viele Selbstständige scheitern bei der Gründung ihres Unternehmens. Durch gegenseitige Hilfe kann man aber viele Fehler vermeiden, so die Grundidee. Ähnliche Gedanken hat Phillipp Müller als Gründer des "StartUp Loft" in der alten Ölmühle im Magdeburger Osten. Bisher sind es nur wenige Arbeitsplätze, die Gründer und Jungunternehmer nutzen können. "Wie groß die Nachfrage wird, weiß ich noch nicht", sagt Müller. Doch das Potenzial sei auf jeden Fall vorhanden. "Es ist ein klassischer Inkubator, wie es sie in Berlin und Leipzig zum Beispiel schon länger gibt – ein Raum für Kreativität, zum gezielten Aufbau eines Unternehmens mit Mentoren und Coaches, die zur Verfügung stehen." Damit will er verhindern, dass junge Unternehmer wegziehen. "Vor zehn Jahren gab es hier noch kein Netzwerk, das Erfahrung weitergeben konnte, da hat sich unheimlich viel getan."

"Gründen ist hier genauso schwierig oder einfach, wie anderswo"

Mittlerweile arbeiten sie daran, dass Angebote, wie Stammtische, Netzwerktreffen und Info-Veranstaltungen gebündelt werden und "wir nicht 50 Parallel-Veranstaltungen haben", so Müller. "Heute braucht man nicht mehr Mut dafür, hier zu gründen, als zum Beispiel in Berlin." Die Bundeshauptstadt sei mittlerweile durchaus überlaufen. Fachkräfte oder Räume zu finden kann schon ein Problem werden, auch mögliche Investoren stehen nicht Schlange, sondern können sich aussuchen, wo sie einsteigen und investieren wollen, erzählt Philipp Müller. Nichts weniger will er bieten: einen Grund, um in der Elbestadt zu bleiben.

Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Der gebürtige Magdeburger selbst hat schon zu Abi-Zeiten einen Onlineshop für Motorradteile gegründet, es folgten die Internet-Plattformen Drivar und Motion-Drive, auf denen Sportwagen gemietet oder geteilt werden können. Nun sollen andere Unternehmer unter seinem Dach voneinander lernen, um nicht "ins kalte Wasser zu stürzen, sondern einen sauberen Einstieg in den Markt zu schaffen". Prinzipiell ist die Nutzung der Räume kostenlos. "Es läuft dann über ein Beteiligungsmodell, also Anteile am Start-Up. Generell kann jeder mit seiner Idee kommen – es muss aber vom Charakter her passen, derjenige muss geeignet sein, ein Unternehmen hochzuziehen", so Müller.

Gründer schaffen sich ihren eigenen Arbeitsplatz

Sachsen-Anhalt hat Chancen, meint auch Matthias Raith, der an der Otto von Guericke-Uni in Magdeburg unter anderem Gründervorlesungen hält.

Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Junge, gut ausgebildete Leute studieren hier, verlassen Sachsen-Anhalt dann aber häufig. Die Politik gehe an das Thema Kreativwirtschaft insgesamt noch zu halbherzig ran. Matthias Raith, Otto von Guericke-Universität Magdeburg

Erst seit etwa zehn Jahren sei die Kreativwirtschaft in den Fokus für die Gründungsförderung gekommen, zuvor war sie sehr auf den Technologie-Bereich fixiert. "Dabei sollte jede Art von Gründung für das Land interessant sein, egal in welcher Branche – die Gründer schaffen sich ja ihren eigenen Arbeitsplatz", so Raith. Die Coworking-Spaces sind für ihn gute Ansätze, reichen aber allein nicht aus. Es brauche auch die Infrastruktur und Netzwerke dazu, damit sich eine starke Szene bilden könne – neben den klugen Köpfen. "Apple entstand nicht wegen der berühmten Garage. Es waren die Gründer, die lediglich eine Garage brauchten für ihre Zwecke."

Was sind Coworking-Spaces? Das Wort Coworking kommt aus dem Englischen und bedeutet "Zusammenarbeiten". Dabei handelt es sich um eine neue Arbeitsform, bei der Freiberufler, Digitale Nomaden und kleinere Startups in meist größeren, offenen Räumen arbeiten. Die Arbeitsplätze enthalten die notwendige Infrastruktur eines Büros, die Nutzung ist jedoch meist unverbindlich und zeitlich flexibel.



Der Vorteil der Coworking-Spaces ist, dass sowohl individuelles oder gemeinsames Arbeiten möglich ist. Von dem Austausch mit anderen Kreativen und Selbstständigen können viele von ihnen profitieren.

Überraschung bei der Stadt Magdeburg

Vom "Elbtalent", über die bpc-Gründerinnen-Akademie, den Resonanzboden, bis hin zum Transfer- und Gründerzentrum (TUGZ) der Uni Magdeburg, dem "Halle & Co" und dem Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg – die Angebote sind unterschiedlich angelegt. Bei manchen ist die Schreibtischnutzung bis zu Gründung kostenlos, bei manchen gibt es eine spezielle inhaltliche Ausrichtung.

Bei der Stadt Magdeburg war man überrascht, wie groß die Szene bereits 2012 war. Damals wurde eine Studie zum Kreativpotenzial durchgeführt. Ergebnis: "Man hat die Kreativwirtschaft lange als wichtigen Wirtschaftsfaktor verkannt", so der Beigeordnetefür Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit, Rainer Nitsche. "In der Studie ist die Rede von rund 800 Unternehmen im kreativwirtschaftlichen Bereich mit 5.000 Erwerbstätigen allein in Magdeburg. Und die Branche hat eine weiter wachsende Bedeutung." Für Halle und den Saalekreis ist nach Angaben der Stadt die Rede von ca. 1.000 Unternehmen mit rund 4.500 Beschäftigten. In beiden Regionen habe dieser Wirtschaftsbereich einen hohen Stellenwert, heißt es von den Stadtverwaltungen. Spaß muss auch sein: die Gründer Kilian Friesenhahn und Phillipp Müller beim Kickern. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

Magdeburg und Halle sind die kreativen Zentren

Es gibt aber Unterschiede zwischen den beiden Zentren der Kreativwirtschaft. "Magdeburg und Halle beschäftigen ungefähr gleich viele Menschen in diesem Bereich. In Magdeburg wird aber etwa der dreifache Umsatz generiert – das lässt sich mit den unterschiedlichen Schwerpunkten erklären", ergänzt Heike Worel, Clustermanagerin Kreativwirtschaft bei der Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg (GWM). Halle sei kreativer ausgerichtet, mit der Burg Giebichenstein etwa künstlerischer veranlagt. Magdeburg dagegen habe dem Industriedesign ein Alleinstellungsmerkmal und sei besonders in den Bereichen Software-Entwicklung und Architektur stark.

Laut Daten des Bundeswirtschaftsministeriums lag Sachsen-Anhalt im Jahr 2013 mit rund 870 Millionen Euro Umsatz und rund 12.800 Erwerbstätigen, davon rund 9.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigt, meist unter den Bundesdurchschnitten. "Die Zentren der Kreativwirtschaft, Magdeburg und Halle, liegen aber darüber", so das sachsen-anhaltinische Wirtschaftsministerium. Zudem habe sich gerade dieser Wirtschaftszweig in den letzten Jahren "sehr dynamisch entwickelt". Deutschlandweit einmalig sei das Förderprogramm "Cross Innovation", das die Vernetzung der Akteure stärken und den Marktzugang verbessern soll. Einer der größten regionalen Geldgeber ist die Investitionsbank Sachsen-Anhalt, die auch schon in der Vorgründungsphase Förderungen ermöglicht. 2017 investierte sie rund 47 Millionen Euro in Technologien und Innovationen.

Jede Stadt braucht ein individuelles Konzept

Für viele Selbstständige sind ein günstiger Arbeitsplatz und Kontakte die wichtigsten Grundlagen. Räume zu bieten, kann vielen weiterhelfen. Die GWM betreibt daher in Magdeburg das "Forum Gestaltung": Kreative und Kulturschaffende konnten sich zu vergleichsweise günstigen Tarifen in die hohen Altbauräume einmieten – alle 25 Plätze sind vergeben. "Das ist zwar kein Coworking-Space im engeren Sinn, aber der Gedanke, unter einem Dach zu arbeiten und sich zu präsentieren, ist da", sagt Ralph Tyszkiewicz, Geschäftsführer der GWM. Was hier funktioniert müsse aber nicht direktes Vorbild für andere sein. "Dass man sich ein Modell in einer anderen Stadt ansieht und sagt: Ich mache das eins zu eins nach - das funktioniert nicht. Ich kann mir Anregungen holen, aber mehr nicht, weil es überall andere Randbedingungen gibt."

