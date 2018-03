Der Schwarm und sein Geld Wie sich Sachsen-Anhalts Firmen per Crowdfunding finanzieren

Diana Kunz hat lange in der Küche getüftelt, die richtige Konsistenz soll er haben, den richtigen Geschmack und vor allem gesund soll er sein, der DeutschLandRiegel. Zusammen mit ihrem Mann Andreas will sie den gesündesten Riegel Deutschlands in Tangermünde entstehen lassen: mit Leinsamen, Sonnenblumen, Dinkel, Früchten und Zartbitterschokolade. Sogar in einem Labor haben die beiden den Riegel testen lassen.

Um den Riegel zu produzieren, müssten sie Verpackungen kaufen. Dazu müsste eine Firma, die Erfahrung damit hat, überzeugt werden. All das kostet Geld. Das wollten die Tangermünder im Internet besorgen – per Crowdfunding. "Ich glaube, das ist die preiswerteste Alternative um ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Idee direkt am Markt zu testen", sagte Andreas Kunz MDR SACHSEN-ANHALT. Denn die Crowd kann direkt Feedback geben und stellt später auch die Konsumenten. 10.000 Euro sollten über die Plattform startnext zusammenkommen. Nach vier Wochen waren es 2.600 Euro.

Crowdfunding und Crowdinvesting Beim Crowdfunding geben viele einzelne Menschen (die "Crowd", der Schwarm) Geld für eine Idee oder ein Produkt, das es noch gar nicht gibt. Mit dieser Art Spende finanzieren ("funding") sie zum Beispiel die Produktion eines ersten Prototyps. Im Gegenzug erhalten sie – je nach Höhe des Geldbetrags – ein Dankeschön, wie ein T-Shirt oder das Produkt. Kommt der Betrag, der nötig ist, nicht zusammen, fließt kein Geld.



Auch beim Crowdinvesting (Schwarminvestition) fließt kein Geld, wenn das Finanzierungsziel nicht erreicht wird. Allerdings erhalten die Geldgeber keine Produkte sondern ihr Geld plus Zinsen. Scheitert das Vorhaben später, kann das Geld aus dem Crowdinvesting komplett verloren gehen. Die Internetseiten für beide Finanzierungsformen verlangen jeweils eine prozentuale Gebühr von den Firmen.

Magdeburger Firma bekam 321.000 Euro

Um deutlich mehr Geld ging es bei Sebastian Friedrich von TinkerToys. Die Magdeburger Firma, die Kinder Spielzeug entwerfen lässt und per 3D-Drucker herstellt, hat auf der Plattform seedmatch 321.000 Euro gesammelt. Aber anders als beim DeutschLandRiegel hat die Crowd wirklich in die Firma investiert und erhält mindestens ein Prozent Zinsen im Jahr. 300 Investoren haben mitgemacht. Crowdinvesting ist der Fachbegriff dafür.

Im besten Fall hilft die Crowd den Unternehmern nicht nur mit Geld, sondern auch mit Tipps. Bildrechte: Colourbox.de Für TinkerToys gab es keine andere Möglichkeit, an Geld zu kommen. Denn weder eine öffentliche Förderung noch eine Bank stellte Geld in Aussicht, sagt Sebastian Friedrich: "Wenn du als Unternehmen eine gewisse Reife hast, dann fällst du aus den meisten Förderrichtlinien raus. Aber du bist auch noch nicht so weit, dass du für einen Bankenkredit ein aussichtsreicher Kandidat bist." Das Schöne: "Wir können die Crowd jetzt sogar für uns arbeiten lassen. Von den Investoren bekommen wir zum Beispiel Empfehlungen für neue Business-Partner."

Potenzial vor allem für Maschinenbau und Landwirtschaft

In ganz Deutschland sind per Crowdfunding im vergangenen Jahr 175 Millionen Euro gesammelt geworden. Ein Drittel davon ist in klein- und mittelständische Unternehmen geflossen, sagt Prof. Elmar Lukas vom Lehrstuhl für Finanzmanagement der Universität Magdeburg.

Unternehmensfinanzierungen über das Internet haben laut Lukas Potenzial. Vor allem im Bereich des Maschinenbaus und der Landwirtschaft könne es sich in Sachsen-Anhalt durchsetzen. "Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass sich die Plattformen weiterentwickeln. Derzeit sind zum Beispiel Crowdinvesting-Plattformen angesagt, die sich nur um bestimmte Regionen kümmern."

Vielleicht kommt der DeutschLandRiegel aus Tangermünde auf so einer regionalen Crowdfunding-Plattform dann groß raus. Denn aufgeben wollen Diana und Andreas Kunz nicht. Im Sommer werden sie einen zweiten Anlauf starten. Ihre gescheiterte Kampagne sehen sie als positive Erfahrung und Andreas Kunz sagt sogar: "Wenn sich noch mehr Leute dafür begeistern, dann kann das eine echte Alternative zur Bankenstruktur werden."

Mehr zum Thema