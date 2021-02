Trauer in Zeiten von Corona Warum Trauernde es gerade noch schwerer haben als ohnehin

In den letzten Wochen sind in Sachsen-Anhalt mehr Menschen gestorben, als das in den Wintermonaten normalerweise der Fall ist. Im Dezember 2020 lag die sogenannte Übersterblichkeit bei 29 Prozent. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten, um Verstorbene zu trauern, durch die Corona-Pandemie gerade stark eingeschränkt. Zu Beerdigungen dürfen nicht mehr als zehn Personen kommen, Kontakte sind nur beschränkt möglich und tröstende Umarmungen oft keine Option. Wie trauern Menschen also in Zeiten einer Pandemie?

Jeder trauert für sich allein

Cord Exner ist Pfarrer in Harzgerode und begleitet regelmäßig Menschen, die jemanden verloren haben. Für Trauernde ist gerade vieles anders als vor der Pandemie, sagt der 53-Jährige. Zum einen seien da die Beschränkungen für Trauerfeiern und Beerdigungen: "Normalerweise freuen die meisten Hinterbliebenen sich, wenn zu einer Beerdigung viele Menschen kommen und auch weite Wege auf sich nehmen. Hier auf dem Dorf sind Beerdigungen oft groß, 50 Personen sind da keine Seltenheit", erzählt er. "Vielen gibt es Kraft, zu wissen: Es sind 53 Menschen da, die mir den Rücken stärken."

Das sei aber jetzt nicht mehr möglich, sagt Exner. In der aktuellen Situation müssten Hinterbliebene oft Angehörige ausladen: "Jetzt heißt es oft: Kommt lieber nicht." Der Totenschmaus, das traditionelle Kaffeetrinken nach der Beerdigung, bei dem die Hinterbliebenen Erinnerungen an die verstorbene Person austauschen, falle weg. Oder es sei nur eingeschränkt möglich, zum Beispiel in kleineren Gruppen oder einige Monate in der Zukunft. Das verändere den Charakter von Beerdigungen. Denn Erinnerungen über die verstorbene Person auszutauschen, mache den Abschied persönlicher.

Was laut Pfarrer Cord Exner außerdem fehlt: körperliche Nähe. Nicht nur der Pfarrer selbst gibt nicht mehr jedem Angehörigen die Hand. Auch die Trauernden untereinander bemühen sich oft, Abstand zu halten: "In den Trauerhallen fallen eigentlich alle den Angehörigen um den Hals. Das fällt aus, stattdessen gibt es oft so etwas wie eine freundliche Verneigung." Auch während des Begräbnisses selbst gebe es weniger Umarmungen und tröstende Händedrücke. Insgesamt, sagt Exner, nimmt die Nähe der Trauernden zueinander ab. Man trauere weniger zusammen und mehr für sich.

Trauern ist gerade noch schwerer als ohnehin schon

Ähnliche Beobachtungen macht Kirsti Gräf. Die 43-Jährige leitet das Trauerinstitut der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg. Sie begleitet Menschen beim Trauerprozess. Trauern ist gerade noch schwerer als ohnehin schon, sagt sie. Einerseits, weil Trauer in einer Zeit der Unsicherheit und Sorgen schwerer zu tragen ist. Aber auch, weil es an Kontakten fehlt: "Viele beschreiben, dass sie sich einsamer fühlen." Das liege unter anderem daran, dass Ankerpunkte im Alltag wegfallen – das Training mit dem Sportverein zum Beispiel oder der Enkeltag einmal in der Woche. Außerdem, erklärt Gräf, spürten viele Trauernden, dass ihre Mitmenschen durch die Folgen der Pandemie ohnehin belastet sind. "Manche sagen dann, sie wollen nicht noch mit ihrer Trauer ankommen."

Über die eigenen Gefühle und das Erlebte zu sprechen, sei aber ein wichtiger Teil des Trauerprozesses. Alleine sei das schwieriger: "Die Leute brauchen ein Gegenüber, um ihre Geschichte zu erzählen." Umso wichtiger sind in einer Zeit von Kontaktbeschränkungen Angebote wie die Trauerberatung. Wie sehr das zutrifft, spürt die gelernte Pädagogin Gräf auch an der Nachfrage. Aktuell melden sich etwa zehn Prozent mehr Menschen bei ihr als vor der Pandemie, schätzt sie. Besonders stark zugenommen habe dabei die Zahl der telefonischen Beratungen.

Eine ältere Klientin hat neulich zu mir gesagt: 'Außer der Bäckersfrau sind Sie der einzige Kontakt, den ich habe.' So etwas berührt mich. Kirsti Gräf, Trauerbegleiterin

Die Pandemie sorgt für erhöhten Redebedarf

Auch der Pfarrer Cord Exner aus Harzgerode hat aktuell mehr mit trauernden Menschen zu tun als sonst. Für gewöhnlich, sagt er, betreut er etwa 20 Bestattungen pro Jahr – also etwa zwei im Monat. In den vergangenen und kommenden beiden Wochen waren es jedoch insgesamt fünf Bestattungen. Das ist etwas mehr als eine pro Woche. Sollte es so weitergehen, hätte Exner Ende des Jahres doppelt so viele Bestattungen betreut wie in anderen Jahren.

Aber es ist nicht nur die Zahl der Verstorbenen, die laut Exner einen Unterschied macht. Genau wie Gräf stellt er fest, dass viele Hinterbliebene in der Pandemie einen höheren Redebedarf haben. Viele seien unsicher und hätten offene Fragen. Besonders schwer sei es für die Angehörigen, die keine Möglichkeit mehr hatten, sich von der verstorbenen Person zu verabschieden. Das kann der Fall sein, wenn Menschen im Pflegeheim oder Krankenhaus gestorben sind. Teilweise kommt der Tod dann schneller, als Angehörige zu Besuch kommen können. In manchen Fällen können oder wollen wegen der Corona-Infektionsgefahr Angehörigen auch nicht kommen.

Ohne Abschied gibt es oft Schuldgefühle und Unsicherheit