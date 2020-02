Achtung, Augen auf! Das steckt in den Grenzen Sachsen-Anhalts

Sachsen-Anhalt sieht komisch aus. Zumindest der Umriss des Landes. Man muss nur lange genug hinschauen und schon quetschen sich Hexen, Vögel und Könige in die engen Landesgrenzen. Was sehen Sie in Sachsen-Anhalt?