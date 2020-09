Was sie eint, ist der Umbruch. Die Tatsache, dass plötzlich alles anders war. In der Kita. In der Schule. Bei manchen auch in der Familie. Einerseits sind sie so unterschiedlich – andererseits haben sie dieselben Erfahrungen gemacht, dieselben Gedanken in sich getragen oder Gefühle. Alle tragen sie etwas in sich, das für immer Teil ihrer Identität sein wird. Etwas, das sie für immer zu einer besonderen Generation machen wird. Sie sind die "Wendekinder". Geboren zwischen 1975 und 1985, allesamt also, bevor die Mauer fiel. Sie gehören zur letzten Generation, die in der DDR geboren wurde – und doch ganz lebhafte Erinnerungen an das hat, was in den Folgejahren passierte.