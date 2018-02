Kostenloser ÖPNV Eine gute, aber teure Idee

So werden "Öffis" von Sachsen-Anhaltern genutzt Im Öffentlichen Nahverkehr wird in Sachsen-Anhalt die Straßenbahn am häufigsten genutzt. 2016 gab es in Sachsen-Anhalt insgesamt 117 Millionen Straßenbahn-Fahrten. Außerdem gab es 78 Millionen Fahrten mit Bussen und rund 22 Millionen Fahrten mit den Eisenbahnen.



Bei den gefahrenen Kilometern legen die Busse in Sachsen-Anhalt mit 82 Millionen Kilometer die längste Gesamtstrecke zurück. Dahinter folgen die Eisenbahnen mit 14 Millionen Kilometern und die Straßenbahnen mit 11 Millionen Kilometern.



Quelle: Statistisches Landesamt