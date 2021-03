Debatte um Heimatbegriff Sachsen-Anhalt – der Bindestrich als Identität?

Die Gründe dazu finden sich überwiegend in den wirtschaftlichen Unterschieden. Während also viele Sachsen-Anhalter in Bayern oder Baden-Würtemberg heimisch geworden sind, sinkt in den Heimatvereinen hierzulande die Zahl der Aktiven. "Viele Vereine sind seit fast dreißig Jahren aktiv und allmählich merkt man schon, dass der Nachwuchs ausbleibt und die gegenwärtige Pandemiesituation macht es nicht gerade leichter", so Konrad Breitenborn.

Heimatvereine dürfen nicht hinten runter fallen

Zahlreiche Heimatfeste drohen auch in diesem Jahr abgesagt zu werden, was Folgen für die Finanzen der Vereine hat. Dass Sachsen-Anhalt unbedingt ein Heimatministerium brauche, glaubt Konrad Breitenborn nicht, aber eine bessere politische Wahrnehmung auch außerhalb historischer Jubiläen, die wünscht er sich schon: "Heimatvereine haben oft keine Leuchtturmprojekte. Die Politik blickt aber lieber auf solche Leuchtturmprojekte. Das was die Vereine da machen, wird oft abfällig als Massenkultur bezeichnet. Aber gerade das ist wichtig, um vor allem den ländliche Raum zu stärken. Natürlich sind die Weltkulturerbestätten wichtig für Sachsen-Anhalt, aber das andere darf nicht hinten runter fallen."

Das ist eine Debatte, die in den nächsten Jahren sicherlich an Fahrt gewinnen wird, denn nach der Pandemie wird es eine neue Verteilungsdebatte geben. Dann aber geht es nicht um Geld, sondern um die Frage, was wo eingespart werden kann.