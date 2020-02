Um Verkehrsbehinderungen in Grenzen zu halten, fahren die US-Militärfahrzeuge laut Bundeswehr nur nachts auf den Straßen. Wie Thomas Poloczek vom Landeskommando MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sollen die Fahrzeuge bis 6 Uhr morgens in der Kaserne Burg eintreffen. Dort werden sie tagsüber ruhen und tanken. Ab 22 Uhr rollen sie wieder auf die A2 und über Brandenburg Richtung Polen.

Das Ganze wird den Angaben zufolge mehrmals wiederholt. Der Großteil der Konvois wird Mitte März erwartet, dann an sechs Tagen in Folge. Wann genau, lässt sich laut Poloczek aber schwer sagen. Das hänge von der Einhaltung des Zeitplanes ab. Die US-Truppen kämen zuvor in den Niederlanden und Belgien mit dem Schiff an. Von dort gehe es über Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt und hier auf die A2. Für den Transport durch Sachsen-Anhalt ist das Sanitätsregiment 1 aus Weißenfels mit rund 120 Soldaten und etwa 50 Fahrzeugen im Einsatz.