Sachsen-Anhalt-Weg So unterscheiden sich Sachsen-Anhalts Corona-Maßnahmen vom Rest Deutschlands

Haseloff begründet den Verzicht auf das Maskenbußgeld mit den guten Erfahrungen, die man mit den derzeit geltenden Maßnahmen gemacht habe. Dennoch spricht er sich für verstärkte Kontrollen in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen aus. Am 28. August gab es in Sachsen-Anhalt etwa 129 aktive Coronafälle, deutschlandweit waren es ungefähr 17.000 aktive Fälle.

17. September: Keine Adresslisten mehr in Restaurants

Restaurants müssen laut der achten Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus keine Listen mehr führen, in denen sich Gäste eintragen. Zur Begründung heißt es, dass diese Listen von den Gesundheitsämtern meist nicht genutzt wurden. Damit nimmt Sachsen-Anhalt auch hier eine Sonderrolle ein. Am 17. September gab es in Sachsen-Anhalt 124 aktive Corona-Fälle, in ganz Deutschland waren es etwa 19.100.