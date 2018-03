Der Betreiber des sogenannten "Schweinehochhauses" in Maasdorf bei Köthen ist von Tierschützern angezeigt worden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat der Deutsche Tierschutzverein Strafanzeige gestellt. Hintergrund sind 500 Stunden Videomaterial, das von Aktivisten des Deutschen Tierschutzbüros in den Ställen gedreht wurde. Tierschützer Jan Peifer sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Szenen seien erschütternd. Ferkel und Sauen würden erschlagen, getreten und misshandelt, etliche Tiere hätten offene Wunden. Die Tierquälerei habe eine neue Stufe erreicht.

In dem sechsstöckigen Hochhaus sind insgesamt 3.000 Tiere untergebracht. Nach MDR-Informationen hat auch der Betreiber der Anlage eine Videoanlage installieren lassen, um zu zeigen, dass die Schweine den Vorschriften entsprechend gehalten werden. Laut Peifer würden aber nur solche Räume gefilmt, in denen nichts passiere.

In dem "Schweinehochhaus" werden Ferkel auf mehreren Etagen gezüchtet. Es ist das einzige seiner Art in Europa. Das Haus war in den 1960er-Jahren mit Hilfe der Sowjetunion als DDR-Prestigeobjekt für moderne Tierhaltung errichtet worden. Ein Fahrstuhl sorgt für den Transport. Die Idee ist offenbar, durch kurze Wege in dem kompakten Gebäude, die Personalkosten relativ gering zu halten. Das Deutsche Tierschutzbüro fordert eine Schließung der Anlage. Für Donnerstag hat der Tierschutzverein in Maasdorf eine Protestaktion geplant.