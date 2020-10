Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Über die Autorin Grit Lichtblau kommt aus Dessau-Roßlau und arbeitet seit 2001 für das MDR-Studio in Dessau. Als Reporterin ist sie in Anhalt und Wittenberg unterwegs. Erstmals am Mikro war sie bei energy Sachsen in Leipzig, wechselte dann zu Radio SAW – und von dort zu MDR SACHSEN-ANHALT. Ihre Lieblingsorte in Sachsen-Anhalt sind die Sandstrände an der Elbe und der Elberadweg.