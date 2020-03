Per Helikopter wurden neue Signale errichtet. Bildrechte: DB Engineering & Consulting GmbH/Bernd Wille

Bis Ende März 2020 wurden erneuert: • 4 Kilometer Gleise

• 39 Weichen

• 20 Kilometer Oberleitung und Kabeltrasse

• 3,5 Kilometer Entwässerungsanlagen

• 230 Oberleitungsmasten

• 80 Signale

• 80 Kilometer Signalkabel

• Bahnübergänge in Weißandt-Gölzau, Stumsdorf und Niemberg

• 2 Eisenbahnbrücken – in Wulfen und Zöberitz

• Bahnsteig in Arensdorf und Bahnhof Stumsdorf

• moderne Stellwerkstechnik in Köthen, Stumsdorf und Niemberg