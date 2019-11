Hinweis für Bahnreisende Obwohl die Sperrung in Köthen bis Mai 2020 anhält, können aktuell Tickets für Direktverbindungen zwischen Magdeburg und Halle gebucht werden. Für Bahnreisende, die bereits Tickets gekauft haben, gibt es zwei Optionen:



* Sie können das Ticket zurückgeben. Wenn gebuchte Züge nicht fahren, können Sie von der Reise zurücktreten.



* Sie fahren trotzdem und passen Ihre Pläne dann an den neuen Fahrplan an. Denn: Bei Fahrplanänderungen sind Zugbindungen aufgehoben, hier kann also flexibel gereist werden.