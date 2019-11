Ende März 2020 Bahnknoten Köthen: Züge können nun doch früher wieder rollen

Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild ist von dem Hin und Her alles andere als begeistert und will einen Protestbrief an die Bahn schreiben. Das sagte er MDR SACHSEN-ANHALT am Montag. Die Kommunikation der Bahn sei miserabel. Ob nun der neue Termin Ende März gehalten werden kann, ist fraglich. Schließlich stehen die Wintermonate noch bevor.