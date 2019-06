Der Bahnübergang an der B1 bei Heyrothsberge stellt Autofahrer derzeit besonders häufig auf die Geduldsprobe. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/ Marila Zielke

Kurze Zeit später rauscht schon der nächste Güterzug an uns vorbei. Da ist unser IC gerade in Höhe der Bundesstraße 1. Autos und Lkw stauen sich bereits mehrere hundert Meter am Bahnübergang. Jetzt, wo so gut wie alle Züge der Nord-Süd-Verbindungen hier entlang müssen, sind die Wartezeiten noch unerträglicher als sonst. Jeder, der hier einmal 15 oder sogar 20 Minuten vor den geschlossenen Schranken ausharren musste, versteht, wieso entlang der B1 so stark für eine Brücke über die Schienen geworben wird. 17:23 Uhr der nächste Güterzug, wir sind Höhe Königsborn. 17:28 Uhr kommt uns bei Wahlitz ein Regionalzug entgegen, 17:31 Uhr bei Gommern wieder ein Güterzug, 17:34 Uhr bei Prödel der InterCity aus der Gegenrichtung. Der Takt auf dieser zweigleisigen Strecke könnte dichter kaum sein. Da darf nichts dazwischenkommen.