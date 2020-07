Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild ist aus der SPD ausgetreten. Er sehe nicht mehr genügend Rückhalt in der Fraktion im Stadtrat, sagte Hauschild. Damit zielte das Köthener Stadtoberhaupt auf partinterne Kämpfe. Die sind insbesondere mit einem Brief an die Partei-Mitstreiter von SPD-Mitglied Sascha Ziesemeier offen zutage getreten, der am Dienstagabend auch beim Stadtrat die Runde machte. Das Schreiben liegt MDR SACHSEN-ANHALT vor.