Nun ganz offiziell SPD-Mitglied in Köthen: Jan Böhmermann (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Der Komiker Jan Böhmermann ist nun offiziell Mitglied des SPD-Ortsvereins in Köthen. Das teilte der Kreisverband der Sozialdemokraten in Anhalt-Bitterfeld am späten Dienstagabend mit. Böhmermann sei dem SPD-Ortsverein Köthen während einer Vorstandssitzung "zugeordnet" worden, hieß es in einer Mitteilung. Damit ist der vor allem aus dem Fernsehen bekannte Satiriker nun ganz regulär Mitglied der SPD.

Ronald Mormann ist Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Anhalt-Bitterfeld. Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant Der Vorsitzende des Kreisverbands der SPD in Anhalt-Bitterfeld, Ronald Mormann, sagte der Mitteilung zufolge, dass es innerhalb der SPD Bedenken gegen die Mitgliedschaft Böhmermanns gibt. Das habe auch mit Äußerungen des Satirikers in der Vergangenheit zu tun. Mormann weiter: "Die deutsche Sozialdemokratie hat 156 Jahre lang dafür gekämpft, dass Menschen ihre Meinung frei sagen dürfen. Aber wir sind eine Partei und keine Satireveranstaltung".



Schon im Vorfeld der Abstimmung hatte der Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Dienstagnachmittag gesagt, eine "Partei mit 156 Jahren Erfahrung" müsse Satire aushalten.

Die Nachricht von der geplanten Mitgliedschaft Böhmermanns in der Köthen-SPD war vor einigen Wochen mitten in einen Landesparteitag in Zerbst hereingeplatzt. Da hatte die SPD gerade dafür gestimmt, in Sachsen-Anhalt künftig von einer Doppelspitze geführt zu werden. Das aber rückte beinahe in den Hintergrund. Was angesichts der Mitteilung von Jan Böhmermann folgte, war reichlich Verwirrung – auch bei den Genossen selbst.

SPD in Köln hat bereits zugestimmt

Denn während der Ortsverband in Köthen mitteilte, dass man den bekannten Satiriker als Mitglied aufnehmen wolle, betonte der Kreisvorstand, dass es dafür auch die Zustimmung der SPD in Köln-Ehrenfeld brauche. Grund: Dort wohnt Böhmermann. Inzwischen haben die Kölner Genossen die Pläne Böhmermanns abgenickt. Fehlte nur noch die Zustimmung des Kreisvorstands in Anhalt-Bitterfeld.