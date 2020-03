Sabine Griebsch ist 38 Jahre alt und gelernte Verwaltungswirtin. Aufgewachsen ist sie in Bitterfeld, hat dort ihren Schulabschluss gemacht und dann in Halberstadt Verwaltungwissenschaften studiert. Open Data spielte damals keine Rolle in ihrer Ausbildung. "Und auch heute kommt das Thema bei der Ausbildung von Verwaltungsexperten zu kurz." Sie versteht sich als Verwaltungsinformatikerin, obwohl sie selbst inzwischen eher wenig programmiert, sondern vor allem Menschen und Unternehmen sucht, die das können.

"Es gibt natürlich schon elektronische Rechnungen, Fachanwendungen und Datenaustausch. Aber wir analysieren gerade, wie der Datenstrom genau fließen kann." So kommen die Verwaltung und ihre Prozesse auf den Prüfstand: Welche Anwendungen und Schnittstellen gibt es und wer muss wann und wie daran angebunden sein? "Das ist ja unglaublich vielfältig und fängt beim Einwohnermeldeamt an, geht beim Gesundheitsamt weiter und hört bei der Tierseuchenkasse noch nicht auf."

Bei ihrem Job im Landkreis hat sie noch ein weiteres Ziel vor Augen: "Ich strebe dabei Open Data by default an." Der Open-Data-Gedanke soll also von Anfang an auch in der Verwaltung im Landkreis dabei sein. So ließen sich viele Ideen verwirklichen: "Ach, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten für kommunales Open Data: wo ist ein Parkplatz, wo eine Toilette, wo blühen Kirschbäume oder wo findet sich welcher Marktstand."