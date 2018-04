Schloss Köthen Ein Blick in den restaurierten Spiegelsaal

"Wunder-wunder-wunderbar!", "Einfach nur schön!", "Die Mühe hat sich wirklich gelohnt!" – die Meinungen am Ende der Führung sind einhellig. Zwei Stunden lang führt Christian Ratzel Interessierte durch das Köthener Schloss und den Spiegelsaal. 50 Besucher hängen an seinen Lippen, als der Stadtführer von den anspruchsvollen Arbeiten für Architekten, Restauratoren und Stuckateuren erzählt.

Der Spiegelsaal im Köthener Schloss ist nun schon seit mehreren Jahren für Besucher nicht zugänglich. Der Grund sind ebenso langwierige wie teure Sanierungsarbeiten an dem einstigen Thronsaal. Seit Januar 2011 wird er umfassend saniert, so Ratzel. Allein die Reinigung der Kassettendecken dauerte Monate. "Das sind ja immerhin 1.050 Kassetten, die aus jeweils 72 Einzelteilen bestehen." Sechs Farbschichten mussten vorsichtig abgestrahlt werden, bis die ursprüngliche Farbe wieder zum Vorschein kam.

Und noch ist viel zu tun: Vor allem am Parkett und auch die Spiegel müssen noch an die Wandflächen. Die werden ebenso wie der riesige Kronleuchter derzeit sorgsam aufbereitet. Denn die Originalspiegel sollen wieder an die Wände. "Und auch das wird noch einmal eine Puzzlearbeit", so Ratzel. Denn kein Spiegel sei wie der andere. Stolz ist Ratzel vor allem darauf, dass es gelungen sei 99 Prozent der Originalmaterialen wieder zu verwenden und, dass die Sanierung des Raumes am Ende weniger kosten werde, als ursprünglich befürchtet. Konkrete Zahlen könne man aber erst nennen, wenn der letzte Farbtopf geschlossen ist.