Am Dienstag war eine 50-Jährige Frau tot an der B185 bei Köthen gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie in Folge eines Unfalls in den Graben geschleudert und getötet wurde. Darauf hätten auch Trümmerteile des Autos am Straßenrand hingewiesen, so die Polizei am Dienstag.