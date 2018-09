Andacht und Demo Trauer in Köthen nach Tod von jungem Mann

Die Polizei ist in Köthen vor Ort. Bildrechte: dpa

In den sozialen Netzwerken wurden seit dem Nachmittag Aufrufe zu rechten Demonstrationen geteilt. Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, nötig sei jetzt Besonnenheit. Hauschild riet auf seiner Facebookseite von der Teilnahme an dieser Kundgebung ab. Ihm würden Informationen vorliegen, dass auch gewaltbereite Gruppen von außerhalb Köthens in großer Zahl anreisen wollten.



Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, schlossen sich dann am Sonntagabend mehr als 1.000 Menschen einer Demonstration von rechten Gruppen an. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Zuvor waren am Bahnhof von Köthen gut 50 Menschen einem Aufruf der Linken-Politikerin Henriette Quade gefolgt.