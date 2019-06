Silvio Büttner mag den Himmel genauso wie die Erde. Er ist Fluglehrer und bringt in Magdeburg Leuten bei, wie sie in die Luft gehen können. In Görzig bei Köthen schlägt sein Herz für alles Erdige – hier hat er eine alte Gärtnerei auf Vordermann gebracht und züchtet Salat, Tomaten, Geranien, also alles, was man für den Garten braucht.

Hier setzt der gebürtige Thüringer aber besonders auf Effektivität, denn – Hand aufs Herz – wer bückt sich gern nach Unkraut oder lockert den Boden auf? Dafür hat Büttner Karpfen und Hühner. Die Karpfen kümmern sich um die Pflanzen, die Hühner sind für die Bodenarbeit zuständig.

Salat und Karpfen in Symbiose

Büttner setzt auf Aquaponik. Das bedeutet: Er hält kleine Karpfen in einem Becken, der Karpfenkot wird mit Bakterien angereichert, durchwandert Filteranlagen und fließt in ein Flussbeet. Dort schwimmen auf Styroporplatten die Pflanzen. Sie sitzen in Netzbechern, die Wurzeln hängen im Wasser mit den Nährstoffen aus dem Karpfenbecken.

Silvio Büttner zeigt, dass seine Düngemethode erfolgreich ist. Bildrechte: MDR/Yvonne Hensel Die Pflänzchen versorgen sich, das Wasser wird über Pumpen zusätzlich mit Sauerstoff angereichert. Im Kreislaufsystem fließt das gereinigte Wasser zurück zu den Fischen. Somit schlägt Büttner gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Er braucht den Salat nicht aufwendig zu bewässern, es wächst kein Unkraut und er züchtet Karpfen. Die will er später schlachten lassen und in seinem Hofladen geräuchert verkaufen. Das ist aber noch Zukunftsmusik.



Der Salat aus dem Flussbeet ist satt grün, die Blätter sind kräftig und er schmeckt natürlich. Das bescheinigen Büttner die Kunden. Und er selbst ist froh, dass er ohne jeden künstlichen Dünger bei seinen Pflanzen auskommt. 200 Fische können 2.000 Pflanzen versorgen.

Hühner bereiten die Böden vor

Erst wird gescharrt, dann gepflanzt. Hier sind Hühner Teil der Gärtnerei. Bildrechte: MDR/Yvonne Hensel Die Gärtnerei in Görzig hat Büttner erst im vergangenen Jahr gekauft, hat viel aufgeräumt und die Gewächshäuser wieder flott gemacht. Und hierbei helfen ihm die Hühner. Die müssen sich ihre Körner nämlich verdienen. Sie werden für eine gewisse Zeit in die Gewächshausflächen gelassen und bereiten durch ihr Scharren den Boden vor. Das haben sie jetzt erfolgreich für die Tomatenpflanzen erledigt. Büttner muss danach nur die Kuhlen ausgleichen, in denen es sich die Hühner gemütlich gemacht haben, Biokompost untergraben und schon ist die Fläche pflanzbereit. Damit auch hier das Unkraut nicht die Oberhand bekommt, setzt er hier auf Folie. Und die Hühner, die sind bereits im nächsten leeren Gewächshaus, welches sie nun vorbereiten. Die Eier der fleißigen Scharrer gibt es im Hofladen.

Zeit fürs Hobby bleibt