Die Chance auf sechs Richtige im Lotto, wird mit 1 zu 15,5 Millionen angeben. Im Deutschlandfunkinterview vergleicht der Mathematiker Christian Hesse diese Wahrscheinlichkeit mit einem Bild: Auf einem Fußballfeld steht ein Bierflasche. Ein Vogel fliegt über das Feld und trägt ein Samenkorn im Schnabel und verliert diesen. Die Chance, dass das Samenkorn in die Bierflasche fällt, sei ähnlich groß wie einen Lotto-Sechser zu erzielen, so der Mathematiker.



Ein weiteres Beispiel für die Chance auf einen Lotto-Gewinn ist der berühmte Blitzvergleich. Die Wahrscheinlichkeit, in einem Jahr tödlich von einem Blitz getroffen zu werden, liegt bei 1 zu 20 Millionen. Das teilte der Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung (ABB) des VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) mit. Der Unterschied zwischen Lotto und Blitzschlag liege jedoch im eigenen Verhalten. Beim Lottospielen seien die Chancen immer gleich, wer jedoch Vorsichtsmaßnahmen bei Gewitter einhalte, könne die Wahrscheinlichkeit eines Einschlages stark reduzieren.



Weiter wird vorgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, bei einer Flugreise ums Leben zu kommen, bei 1 zu 800.000 liege – bezogen auf zehn Flugstunden in einem Jahr.