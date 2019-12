Die Ursachen für das dritte schlechte Erntejahr in Folge sind laut Jentzsch Trockenheit und Hitze . Die schlechteste Ernte gab es demzufolge bei den Sorten Shampion und Pinova. Für die Obstbauern bedeutet das enorme Verluste, einige Betriebe seien sogar in Existenznot, sagt Jentzsch.

Gähnende Leere: Auf dem Obsthof Prussendorf ist dieser Raum gewöhnlich bis zur Decke mit Äpfeln gefüllt. Bildrechte: MDR/Martin Krause

Um sich vor größeren Ernteausfällen zu schützen, rüstet man auf dem Obsthof Prussendorf um. So will Obstbauer Ingo Schauer vertrocknete Bäume roden und künftig verstärkt auf hitzebeständige Sorten setzen, wie Gala oder Jonagold. Dafür werden auf der Apfelplantage im Landkreis Anhalt-Bitterfeld demnächst 2.500 neue Obstbäume gepflanzt.



Auch Obstbauer Schauer musste bereits Einbußen hinnehmen. Auf seiner neun Hektar großen Plantage stehen rund 25.000 Apfelbäume. Allerdings sieht es in seinem Kühlraum in diesem Jahr recht übersichtlich aus: "In guten Jahren ist die Zelle voll, in diesem Jahr nur die Hälfte."