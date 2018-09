Die Hochschule Anhalt hat Studenten geraten, Demonstrationen in Köthen am Sonntag "großzügig zu meiden". In einer Mitteilung, die die Hochschule auf ihrer Webseite veröffentlicht hat, heißt es, in der Stadt würden "potenziell gefährliche Demonstrationen" stattfinden. Die Hochschulleitung empfehle, betroffene Straßen von 14 Uhr bis 23 Uhr zu meiden. Die Hochschule hat eine Hotline eingerichtet, die Sonnabend und Sonntag unter 03496 67 67 89 zu erreichen ist.