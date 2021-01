Aus einem Einwohnermeldeamt in Köthen wurden hunderte Ausweise gestohlen. (Symbolbild)

Aus einem Einwohnermeldeamt in Köthen wurden hunderte Ausweise gestohlen. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke

In Köthen haben Unbekannte hunderte neue Personal-Ausweise und Reisepässe gestohlen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, waren die Täter am vergangenen Wochenende gewaltsam in die Büroräume der Stadtverwaltung eingebrochen.