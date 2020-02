Bildrechte: imago images/Winfried Rothermel

Die als "Judensau" bekannte antisemitische Schmähplastik an der Wittenberger Stadtkirche wird weiter ein Fall für die Gerichte sein. Der Kläger kündigte Revision vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe an. Die Tageszeitung "taz" zitiert ihn mit den Worten: "Ich werde alle juristischen Mittel ausschöpfen und notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gehen."

Schmähplastik darf hängen bleiben

Am 6. Februar 2020 hat das Oberlandesgericht in Naumburg eine Berufungsklage zu dem antisemitischen Sandsteinrelief an der Wittenberger Stadtkirche abgewiesen (Aktenzeichen: OLG Naumburg 9 U 54/19) – und damit ein Urteil des Landgerichts Dessau-Roßlau vom Mai 2019 bestätigt.

Die als Wittenberger "Judensau" bekannte Schmähplastik darf damit vorerst weiter an der Stadtkirche der Lutherstadt bleiben.

Der Kläger, Michael Düllmann – Mitglied der jüdischen Gemeinde in Deutschland, hatte die Abnahme der Plastik aus dem 13. Jahrhundert verlangt, weil er sich durch diese als "Saujude" und das "ganze Judentum" diffamiert sieht.



Der Kläger, Michael Düllmann – Mitglied der jüdischen Gemeinde in Deutschland, hatte die Abnahme der Plastik aus dem 13. Jahrhundert verlangt, weil er sich durch diese als "Saujude" und das "ganze Judentum" diffamiert sieht.



Nach dem ersten Prozess vor dem Dessauer Landgericht sagte Düllmann MDR Kultur: "Ich war und ich bin entsetzt, dass die Kirche sich seit Jahrhunderten den Antisemitismus, die Judenfeindschaft zum Teil ihrer Verkündigung gemacht hat, denn das wird an dieser Kirche sichtbar."

Relief ohne Einordnung ist eine Beleidigung

Eine Bodenplatte unterhalb des Reliefs: Die Inschrift nimmt Bezug auf den Völkermord an den Juden im Dritten Reich, die Plastik selbst findet jedoch keine Erwähnung.



Auf der Gedenktafel steht: "Gottes eigentlicher Name, der geschmähte Schem HaMphoras, den die Juden vor den Christen fast unsagbar heilig hielten, starb in sechs Millionen Juden unter einem Kreuzeszeichen." Bildrechte: imago images/epd Der Vorsitzende Richter des 9. Zivilsenats des Oberlandesgerichts, Volker Buchloh, sagte zu dem Urteil, die Sandsteinplastik stelle isoliert betrachtet eine Beleidigung dar. Sie habe zur Zeit der Entstehung das Ziel gehabt, Juden verächtlich zu machen.



Die Skulptur sei aber heute in Wittenberg Teil eines Mahnmals und habe daher in ihrem aktuellen Kontext keinen beleidigenden Charakter mehr, hieß es in der Urteilsbegründung. Der Kläger habe keinen Anspruch auf Beseitigung des Reliefs.



Der Text auf einer Tafel bringe zudem unmissverständlich zum Ausdruck, dass sich die beklagte evangelische Stadtkirchengemeinde von der Judenverfolgung, den antijudaistischen Schriften Martin Luthers und der verhöhnenden Schmähplastik distanziere.



Das Oberlandesgericht in Naumburg ließ aber ein Revision zu, da es von grundsätzlicher Bedeutung sei, wie mit der Herabwürdigung von Personengruppen in solchen zivilrechtlichen Fragen zu verfahren sei.

Reaktionen auf das Urteil

Nach dem Urteil gab es Lob und Kritik an der Begründung. Der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn hatte sich gegen eine Entfernung von "Judensau"-Darstellungen ausgesprochen. "Was geschehen ist, ist geschehen, und es kann nicht ungeschehen gemacht werden", sagte er am Mittwoch dem Deutschlandfunk. "Man muss sich damit inhaltlich auseinandersetzen. Darauf kommt es an." Wolffsohn unterstrich zugleich, dass er die "Judensau"-Plastiken für eine "perverse Sauerei" halte. "Geschichte und deren Bewertung ist ein fortlaufender Prozess und kann mit Sicherheit nicht prozessual vor Gericht entschieden werden", betonte Wolffsohn.

Auch die Chefin der Touristinformation, Kristin Ruske, berwertet positiv, dass die Plastik nicht entfernt werden muss. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Sandsteinrelief sei Teil der Geschichte, die könne man nicht einfach schön malen oder ändern. Zudem lege man bei der Ausbildung der Stadtführer großen Wert darauf zu vermitteln, was in der damaligen Zeit war und wie man heute damit umgeht.