Köthen Rund 2.500 Menschen folgen Aufruf rechter Gruppen

In Köthen sind nach dem Tod eines 22-Jährigen am Sonntagabend gut 2.500 Menschen einem Demonstrationsaufruf rechter Gruppierungen gefolgt. Nach Angaben der Polizei vom späten Sonntagabend blieb es dabei "weitestgehend störungsfrei". Ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtete, dass am Nachmittag auch viele Familien mit Kindern des Toten gedachten. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um Zwischenfälle zu verhindern. Auch Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern, darunter Sachsen und Brandenburg, waren in Köthen. Die Polizei reagierte damit auf die Ereignisse in Chemnitz, wo es nach dem Tod eines Deutschkubaners zu Ausschreitungen gekommen war.