köt1609 Protest gegen rechte Demo in Köthen hat begonnen

Vor dem Bahnhof in Köthen hat am Sonntagnachmittag eine Kundgebung unter dem Motto "Der extremen Rechten entgegentreten" begonnen. Die Demonstranten versammelten sich als Reaktion auf eine Demonstration mehrerer rechter Gruppen, die für den späten Nachmittag geplant ist. Unter den Teilnehmern vor dem Bahnhof waren auch mehrere Landespolitiker von Linken und SPD. Sie wollen nach der Kundgebung durch die Stadt ziehen.

Um die Lager auseinanderzuhalten, ist die Polizei am Sonntag mit mehr als 1.000 Einsatzkräften in der Stadt. Die Beamten werden nach eigenen Angaben zeitversetzt an unterschiedlichen Schwerpunkten eingesetzt. Bislang sei die Lage in Köthen aber ruhig, hieß es. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, sind am Marktplatz aktuell nur wenige Menschen unterwegs. Später wollen sich dort die rechten Gruppen treffen.