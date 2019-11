Es gibt Meldungen, dass es friedlich geblieben ist, andere sprechen von Auseinandersetzungen. Was haben Sie denn gesehen und gehört?

Jochen Müller, MDR SACHSEN-ANHALT: Also das Wort friedlich passt sicherlich nicht, ich würde sagen, es war weitgehend störungsfrei. Es waren etwa 1.400 Demonstranten aus dem rechten Lager, überwiegend übrigens Angereiste und nicht etwa Köthener. Da waren verschiedene Gruppierungen am Start: Zukunft Heimat aus Cottbus, und Pegida Dresden war dabei. Es war ein erkennbarer harter Kern von Neonazis auch vor Ort und natürlich die AfD mit etlichen Abgeordneten hier aus Sachsen-Anhalt. Auf der anderen Seite etwa 800 bis 900, so heißt es, Gegendemonstranten aus diversen linken Bündnissen, ebenfalls überwiegend Angereiste. Es hat keine gewaltsamen Auseinandersetzungen gegeben. Die Polizei hat es geschafft beide Seiten auseinander zu halten. Es hat aber, wie soll ich das sagen, so eine gewisse aggressive Grundstimmung gegeben. Im rechten Lager zum Beispiel, da war während der Kundgebung an Sprechchören dann das zu hören, was wir alle kennen: "Merkel muss weg", "Lügenpresse, Lügenpresse", "Abschieben, Abschieben".

Jochen Müller, Politikredakteur MDR SACHSEN-ANHALT Bildrechte: MDR/Jörn Rettig Es gab da eine Situation, die ich sehr bedrohlich empfunden habe. Da waren die beiden Gruppen bis auf Sichtweite aneinander rangekommen. Es gab nur noch eine Polizeikette dazwischen. Und da hat ein harter Kern von etwa 60 bis 70 tätowierten jungen Männern, also die besagten offensichtlichen Neonazis, versucht durch diese Polizeireihen durchzukommen. Das ist ihnen dann schlussendlich nicht gelungen, weil die Polizei auch sehr besonnen reagiert hat. Es waren mehr als 1.000 Beamte aus sechs Bundesländern gestern Abend in Köthen im Einsatz.

Spielt es denn für die rechtsextremen Demonstranten keine Rolle, dass der 22-Jährige offenbar an einem Herzinfarkt gestorben ist?

Naja, da lautet die Gegenlegende schlicht und ergreifend: Er wäre nicht an dem Herzinfarkt gestorben, wenn er nicht zusammengeschlagen worden wäre. Das ist auch glaube ich das, was in Köthen die Menschen denken. Der junge Mann hat offensichtlich einen Herzfehler gehabt. Er hat versucht, den Streit zwischen den Afghanen zu schlichten. Einer der beiden Afghanen sollte eigentlich abgeschoben werden. Gegen ihn gab es Ermittlungen, er hatte bereits ein Verfahren wegen schwerer Körperverletzung. Was dann genau auf dem Spielplatz passiert ist, ist noch immer unklar. Es hat jedenfalls Schläge gegeben und in Folge dessen ist dieser junge Mann dann eben an einem Herzinfarkt gestorben.

Die Fachhochschule Köthen warnt ihre ausländischen Studierenden und empfiehlt am Nachmittag und Abend die betroffenen Straßen zu meiden. Ist das übertrieben oder berechtigt?