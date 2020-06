Grüne Stadtgestaltung Köthen hat einen Klimaschutz-Manager

Nils Kantert an einr Köthener Ladesäule für Elektroautos. Bildrechte: MDR/Martin Krause

Nicht erst seit Greta Thunberg und Fridays for Future – Umweltschutz nimmt vielerorts in Sachsen-Anhalt einen immer höheren Stellenwert ein. Köthen im Kreis Anhalt-Bitterfeld hat nun sogar einen Klimaschutz-Manager eingestellt. Nils Kantert möchte an seiner neuen Wirkungsstätte eine grüne Vorzeige-Stadt gestalten.

Der Neue ist derzeit viel zu Fuß unterwegs in der Residenzstadt. Nils Kantert will sich einen Überblick verschaffen: "Ich bummele gern durch Köthen und halte dabei immer die Augen offen." Der 30-Jährige hat stets Bleistift und Notizblock dabei. Der junge Mann trägt eine bequeme Hose, dazu ein legeres Hemd, in olivgrün. Kantert schaut durch seine Brille auf das Prinzessinhaus.

Kantert will Energiebilanzen verbessern und Treibhausgas-Emmissionen einsparen

Als Klimaschutzmanager kümmert sich Kantert unter anderem um Energiebilanzen von Gebäuden. Bildrechte: MDR/Martin Krause Das spätbarocke Gebäude wirkt imposant, bereitet dem Klimaschutz-Manager aber Sorgen: "Die großen Fenster sind in die Jahre gekommen, hier geht viel Energie verloren". Kantert notiert im Block: "Zweifach- oder Dreifachverglasung?" Dann geht's weiter durch die Bachstadt: "Ich schaue mir derzeit alle kommunalen Gebäude an", erklärt der Mann mit dem Dreitagebart gelassen. Energie-Bilanzen verbessern, Treibhausgas-Emmissionen einsparen, so beschreibt Kantert seine dringlichsten Aufgaben.



Geboren in Celle in Niedersachsen hat er sich schon immer für die Umwelt interessiert und eingesetzt. Kantert hat in Halle "Management natürlicher Ressourcen" studiert, nun ist er Köthens erster Klimaschutz-Manager: "Ich wusste vorher nicht, dass es das gibt, aber ich muss schon sagen, es ist mein Traumberuf."

Klimaschutzmanager will die Köthener mit einbeziehen

Dass Köthen in Sachen Umweltschutz neue Wege geht, hat sich in der Stadt bisher offenbar kaum rumgesprochen. Zwei Damen sitzen im Park auf einer Bank, Kantert grüßt höflich. "Ein Klimaschutzmanager? Ist das ein Forscher? Oder jemand, der sich um die Umwelt in der Stadt kümmert?", fragt eine Frau. "Es ist gut, wenn sich jemand um das Klima hier kümmert", findet die andere. Nils Kantert sucht bewusst das Gespräch mit den Köthenern. "Große Dinge setzt man nur gemeinsam um", weiß der 30-Jährige. Und Kantert will die Einwohner mitnehmen.