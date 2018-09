Todesfall Köthen Staatsanwaltschaft verteidigt Ermittlungsarbeit

Es würden Zeugen vernommen und Spuren ausgewertet. Auch die rechtsmedizinische Untersuchung sei noch nicht am Ende. Für den weiteren Verlauf der Ermittlungen und das anschließende Gerichtsverfahren sei es unumgänglich, dass Zeugen aus eigener Anschauung sprechen würden und nicht über etwas spekulieren, was sie in den Medien oder sozialen Netzwerken erfahren hätten. Es müsse aufgeklärt werden, was in Köthen tatsächlich passiert sei und strafbare Handlungen konsequent bestraft werden.