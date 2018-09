Gewaltsamer Tod Köthen – Eine Stadt unter Schock

Hauptinhalt

In Köthen stirbt in der Nacht zu Sonntag ein 22-jähriger Deutscher. Zuvor war es zum Streit mit zwei Afghanen gekommen. Als am Sonntag mehr und mehr Details durchsickern, gehen die Menschen in Köthen auf die Straße. Sie legen Blumen nieder, zünden Kerzen an. Auch Vertreter der Kirche sind vor Ort – in Gedenken an den 22-Jährigen.