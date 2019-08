Der Abschiebeflug war am Flughafen Leipzig/Halle gestartet (Symbolbild). Bildrechte: MDR/Stephan Schulz

Unter den insgesamt 45 Afghanen, die am Dienstag abgeschoben wurden, befanden sich auch vier aus Sachsen-Anhalt. Einer von ihnen war im Mai wegen des Todes eines 22-jährigen Deutschen in Köthen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.



Dabei handelt es sich nach MDR-Informationen um einen volljährigen Afghanen, der eigenen Angaben zufolge vor den Taliban in Afghanistan geflüchtet ist. Der junge Mann sei schon vor der Tat in Köthen mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Wie sein Leben in der Heimat weitergeht, ist nicht bekannt.